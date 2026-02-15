Минфин принял важное решение по вкладам россиян

В России собираются увеличить срок, по истечении которого граждане смогут забирать средства государственного софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), с одного года до пяти лет. Такое предложение выдвинул Минфин.

Деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом именно для долгосрочных сбережений. Потому программа так и называется <...>. К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгую, через один год. Наша инициатива — это исправить», — приводит слова замминистра финансов Ивана Чебескова издание «РБК Инвестиции».

Минфин предлагает закрепить в законодательстве минимальный пятилетний срок, по истечении которого гражданин сможет получить доступ к этим деньгам. Сам механизм участия в программе и условия внесения собственных средств граждан в ПДС при этом сохраняются.