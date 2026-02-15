Стало известно, кто получает самые высокие зарплаты на удаленке

Профессия логиста стала самой высокооплачиваемой в 2025 году в числе тех, которые предоставляют возможность работать из дома, специалисты в среднем получают 108,7 тыс. рублей, их доход за год вырос на 39%. Такие данные приводятся в исследовании "Авито Работа", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В 2025 году средняя предлагаемая зарплата по этой вакансии составила 108 722 руб/мес, увеличившись на 39% год к году", - говорится в сообщении.

На втором месте по уровню средней предлагаемой зарплаты с пометкой "работа из дома" оказалась профессия инженера. Новые сотрудники могут получать 91,3 тыс. рублей в месяц, это на 24% больше, чем годом ранее, отмечается в исследовании.

Среднее зарплатное предложение выросло и у технолога - на 25% выше показателя 2024 года. Работодатели готовы платить сотрудникам 89,4 тыс. рублей ежемесячно, указывается в сообщении.

Также уточняется, что число опубликованных резюме соискателей, находящихся в поиске вакансий с возможностью работать дистанционно выросло на 57% по сравнению с прошлым годом.

Во время расчета средних зарплат эксперты учитывали данные о вакансиях для начинающих специалистов с опытом работы от 1 года до 3 лет, говорится в сообщении. При этом на ведущих позициях одной и той же профессии предлагаемые соискателям зарплаты могут превышать приведенные значения. Более того, размер дохода может варьироваться в зависимости от сложности и количества реализованных проектов, портфолио специалиста, уровня ответственности и формата сотрудничества с работодателем, отмечается в исследовании.