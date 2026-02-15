Россиян предупредили о мошенническом VPN-приложении для оформления микрозаймов

Мошенники начали распространять поддельное VPN-приложение для оформления микрозаймов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

© Газета.Ru

По данным ведомства, злоумышленники распространяют сервис через мессенджеры. Потенциальным жертвам отправляют ссылки для скачивания, после перехода по которым показывается экран загрузки приложения. Для подтверждения установки система перенаправит пользователя в настройки. При этом, если дать согласие на установку, то человек даст разрешение на предоставление доступа к своему гаджету мошенникам, отметили в министерстве.

В МВД отметили, что после получения необходимой информации злоумышленники могут подать заявки на оформление микрозаймов от лица жертвы. В связи с этим ведомство рекомендовало не переходить по неизвестным ссылкам.

Накануне в МВД сообщили, что мошенники изменили схему обмана россиян, связанную с фейковой курьерской доставкой, и стали использовать личные данные родственников жертв. По данным полиции, аферисты связываются с потенциальной жертвой якобы от имени ее близких. Они сообщают о «посылке», которую необходимо получить, и просят оплатить доставку либо подтвердить данные.