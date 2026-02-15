$77.1991.56

Россиянам раскрыли алгоритм действий при внезапном росте платежей за ЖКУ

РИА "ФедералПресс"

Управляющие компании не вправе самостоятельно менять тарифы или произвольно увеличивать плату за содержание жилья без соответствующего решения собрания собственников. О том, как добиться прозрачности расчетов и заставить коммунальщиков сделать перерасчет, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Россиянам раскрыли алгоритм действий при внезапном росте платежей за ЖКУ
© РИА Новости
«В феврале в ряде регионов фиксируется рост обращений граждан по поводу резкого увеличения сумм в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Если гражданин обнаружил необъяснимый рост суммы, алгоритм действий следующий. Первое – обратиться письменно в управляющую организацию или ТСЖ с требованием предоставить подробный расчет начислений», – подчеркнул он в интервью «РИА Новости».

Управляющие компании и товарищества собственников жилья не обладают полномочиями для самостоятельного изменения тарифов. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилья определяется исключительно на общем собрании собственников, а тарифы на коммунальные ресурсы утверждаются региональными властями, напомнил Якубовский. В связи с этим любой рост начислений, особенно при отсутствии соответствующих решений, должен подкрепляться документальным обоснованием.

В России призвали временно «заморозить» повышение цен на коммуналку

Если УК проигнорировала обращение или, проверив расчеты, не устранила нарушения, следующим шагом должна стать жалоба в Государственную жилищную инспекцию субъекта РФ. По словам парламентария, именно Госжилинспекция наделена надзорными функциями в этой сфере, имеет право выдавать предписания и инициировать привлечение коммунальщиков к административной ответственности.

В случаях, когда речь идет о систематических или грубых нарушениях прав потребителей, Якубовский советует подключать и другие надзорные органы. Например, при несоблюдении прав потребителя можно обратиться в Роспотребнадзор, а при выявлении серьезных нарушений – в прокуратуру. Депутат отметил: опыт показывает, что вмешательство контролирующих органов, как правило, ускоряет процесс перерасчета.

«Сегодня ключевой вопрос – прозрачность расчетов. Граждане должны четко понимать, из чего складывается платеж. Если допущена ошибка, перерасчет должен быть произведен в полном объеме и без затягивания сроков», – резюмировал Якубовский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на жалобы о подорожании квартплаты. Он заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – рост цен не должен быть таким резким, как случилось в некоторых регионах.