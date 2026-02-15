Россиянам раскрыли алгоритм действий при внезапном росте платежей за ЖКУ

Управляющие компании не вправе самостоятельно менять тарифы или произвольно увеличивать плату за содержание жилья без соответствующего решения собрания собственников. О том, как добиться прозрачности расчетов и заставить коммунальщиков сделать перерасчет, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В феврале в ряде регионов фиксируется рост обращений граждан по поводу резкого увеличения сумм в платежках за жилищно-коммунальные услуги. Если гражданин обнаружил необъяснимый рост суммы, алгоритм действий следующий. Первое – обратиться письменно в управляющую организацию или ТСЖ с требованием предоставить подробный расчет начислений», – подчеркнул он в интервью «РИА Новости».

Управляющие компании и товарищества собственников жилья не обладают полномочиями для самостоятельного изменения тарифов. Размер платы за содержание и текущий ремонт жилья определяется исключительно на общем собрании собственников, а тарифы на коммунальные ресурсы утверждаются региональными властями, напомнил Якубовский. В связи с этим любой рост начислений, особенно при отсутствии соответствующих решений, должен подкрепляться документальным обоснованием.

Если УК проигнорировала обращение или, проверив расчеты, не устранила нарушения, следующим шагом должна стать жалоба в Государственную жилищную инспекцию субъекта РФ. По словам парламентария, именно Госжилинспекция наделена надзорными функциями в этой сфере, имеет право выдавать предписания и инициировать привлечение коммунальщиков к административной ответственности.

В случаях, когда речь идет о систематических или грубых нарушениях прав потребителей, Якубовский советует подключать и другие надзорные органы. Например, при несоблюдении прав потребителя можно обратиться в Роспотребнадзор, а при выявлении серьезных нарушений – в прокуратуру. Депутат отметил: опыт показывает, что вмешательство контролирующих органов, как правило, ускоряет процесс перерасчета.

«Сегодня ключевой вопрос – прозрачность расчетов. Граждане должны четко понимать, из чего складывается платеж. Если допущена ошибка, перерасчет должен быть произведен в полном объеме и без затягивания сроков», – резюмировал Якубовский.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на жалобы о подорожании квартплаты. Он заявил, что Кремль следит за ситуацией вокруг повышения платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) – рост цен не должен быть таким резким, как случилось в некоторых регионах.