Россиянам рассказали о запрете выдачи займов по серии паспорта с 1 марта

Российские граждане с 1 марта больше не смогут оформить онлайн-займ в микрофинансовых компаниях (МФК) до миллиона рублей "за пять минут" только по серии паспорта. Об этом рассказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

Это связано с тем, что 1 марта вступает в силу норма, которая обязывает МФК при дистанционном оформлении займа проводить идентификацию клиента по биометрии. Без подтверждения личности через Единую биометрическую систему (ЕБС) онлайн-займ не будет выдаваться.

"Проще говоря, в обычной жизни это означает следующее: оформить займ онлайн "за пять минут" по одной только серии паспорта в МФК или по украденному паспорту теперь не получится", – цитирует Гусева РИА Новости.

На первом этапе запрет коснется только МФК, а для микрокредитных компаний (МКК), которые работают с суммами до 500 тысяч рублей, переходный период продлится до весны 2027 года.

Депутат подчеркнул, что данная мера станет дополнительной защитой для честных граждан от мошенников. На сегодняшний день злоумышленники по-прежнему совершают огромное количество займов, оформляя их дистанционно на другого человека. При этом зачастую жертвы узнают о новом долге уже после оформления кредита, рассказал Гусев.

Ранее Минфин России предложил запретить госрегистрацию сделок с наличными между физическими и юридическими лицами, если расчеты по ней превышают 5 миллионов рублей за сделку или если совокупный размер всех сделок за месяц больше или равен 50 миллионам.

Правительство также разработало второй пакет мер защиты граждан в цифровой среде, который будет включать около 20 инициатив. К примеру, туда войдет в том числе запрет на международные входящие звонки без согласия абонента. Такие вызовы будут обязательно маркировать.