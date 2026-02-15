Названа стоимость покупки самогонного аппарата в РФ

Приобретение одного самогонного аппарата в Российской Федерации в среднем потребует затрат в размере 9 128 рублей, рассчитали РИА Новости.

Эксперты, изучив анонимизированные данные о реализации за 2024–2025 годы почти по двум миллионам платёжных документов, пришли к заключению, что объём продаж самогонных аппаратов в 2025 году увеличился на 1% по сравнению с показателями 2024 года, при этом средняя стоимость одного устройства составила 9 128 рублей, что сопоставимо с данными предыдущего года.

При этом интерес к наборам для изготовления настоек возрос на 64%, а к комплектам для варки пива — на 39%. Средний чек на приобретение набора для приготовления настоек в 2025 году достиг 1 265 рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, тогда как за комплект для производства пива покупатели в среднем платили 1 677 рублей, что на 13% превышает аналогичный показатель 2024 года.

Объём реализации хмеля увеличился на 46%, а его средняя стоимость составила 328 рублей, что на 15% выше, чем в предыдущем году.