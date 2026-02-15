Стали известны регионы РФ, где зарплата за год выросла на 26%
За минувший год средняя российская зарплата больше всего выросла в Магадане и Татарстане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистики.
Статистические данные за ноябрь 2025 года свидетельствуют, что в Магадане и Татарстане средние доходы выросли сразу на 26%.
От этих регионов немного отстала Республике Алтай, где зафиксировали
рост на 20%.
Примерно на 19% увеличились средние зарплаты в Крыму и Тамбовской области, а на 18% — в Воронежской области.
Пятерку замыкают Чукотка, Забайкальский край, Пензенская и Нижегородская области. Там за год доходы возросли на 17%.
Осенью прошлого года средняя зарплата по России составила 98,2 тысячи рублей. При этом жители крупных городов России считают действующий минимальный размер оплаты труда недостаточным.