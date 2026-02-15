В Госдуме предложили возвращать ипотечникам-банкротам половину выплат

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предложил обязать банки выплачивать компенсации ипотечным заёмщикам при банкротстве. Речь идёт о возврате половины средств, которые человек уже внёс за всё время обслуживания кредита, передаёт ТАСС. Обращение направлено главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.

«Прошу высказать ваше отношение к предложению обязать банки-кредиторы в случае банкротства ипотечных заёмщиков выплачивать им в качестве компенсации половину средств, ранее уплаченных ими за всё время обслуживания и погашения ипотечного кредита», — говорится в обращении.

Делягин пояснил, что проблема банкротства физлиц становится всё острее. Потерять платёжеспособность могут даже добросовестные граждане — из-за обстоятельств, которые невозможно предвидеть.

По его мнению, такая мера позволит людям не остаться без жилья и улучшит социальную обстановку.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин напомнил, что с 1 февраля 2026 года в России вступили в силу новые правила семейной ипотеки, полностью исключающие привлечение посторонних лиц к сделке.