Банки будут сообщать о работе своих коллекторов в ФССП

С 1 сентября этого года банки и МФО должны будут отправлять информацию о работе своих коллекторов в Федеральную службу судебных приставов. Для этого будет использована единая система межведомственного электронного взаимодействия.

Направить сведения можно будет и письменно. Порядок предоставления отчетности определит минюст по согласованию с ЦБ РФ. Так указано в новом законе, который публикует "РГ".

Сейчас присылать приставам информацию о работе по возврату долга граждан обязаны только профессиональные коллекторские организации.

Напомним, что по закону при возврате задолженности кредитор и его представитель должны действовать добросовестно и разумно. В том числе, не допускаются применение к должнику или другим гражданам физической силы, угрозы ее применения, а также угрозы убийством или причинением вреда здоровью. Также нельзя оказывать психологическое давление на людей. Также запрещены совершение действий или использование слов, унижающих их честь и достоинство, и введение должника и других людей в заблуждение относительно их прав и размера задолженности. Нельзя говорить о передаче дела в суд, пугать последствиями неисполнения обязательств.