С банковских счетов в 2025 году произошло рекордное количество хищений

Рекордное количество хищений со счетов в банках было зафиксировано в россии в 2025 году. впервые за всю историю наблюдений их количество превысило отметку в 1,5 млн операций, следует из данных ЦБ.

Эксперты отмечают смещение фокуса мошенников с карт на сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП), пишет «Коммерсант».

«Раньше мошенники охотились за данными конкретных карт для покупок в интернете (номера, CVV-код), сегодня цели — это полный доступ к управлению счетом юрлиц и VIP-клиентов»,— говорит председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП Тимур Аитов.

Участники рынка информбезопасности обращают внимание, что смещение основного объема хищений с карт на ДБО и СБП связано с изменением природы мошенничества: ранее преобладали схемы несанкционированного списания с карты, а сейчас доминируют сценарии социальной инженерии и компрометации дистанционного доступа.