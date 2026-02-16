Россиянам рассказали о регионах с зарплатой выше 100 тысяч рублей

В ноябре 2025 года в 15 регионах России средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в ноябре 2024 года такой показатель был в 12 регионах. В тройку лидеров вошли Магаданская область (244 тысячи), Чукотский автономный округ (212 тысяч) и Москва (171,3 тысячи). В список также попали Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Камчатский край, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский и Забайкальский края, а также Амурская область.

Ранее стало известно, что доля россиян с зарплатой выше 100 тысяч рублей по итогам 2024 года достигла исторического максимума и составила 16,7 процента. Кроме того, доля граждан с ежемесячным доходом в 60-100 тысяч рублей за отчетный период достигла 21,6 процента.