В Госдуме предложили ввести мораторий на повышение платы за ЖКУ

Депутаты Государственной думы подготовили законопроект, который вводит мораторий на размер вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до 1 марта 2028 года. Его планируется внести на рассмотрение парламентариев уже 16 февраля.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующий законопроект.

Уточняется, что мораторий должен действовать в период с 1 марта 2026 года по 1 марта 2028 года.

В настоящее время Жилищный кодекс России предусматривает повышение платы за коммунальные услуги не более предельных (максимальных) индексов, значения которых существенно различаются в зависимости от субъекта.

Ранее эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что задолженность по коммунальным услугам может привести к аресту и изъятию имущества. Взысканием занимаются судебные приставы на основании исполнительного листа.