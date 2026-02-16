Депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на размер тарифов ЖКХ

В случае принятия инициативы повышение платы в период до 1 марта 2028 года осуществляться не будет. Соответствующий законопроект внесут сегодня на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперёд, не опасаясь изменений», — сказал один из авторов документа депутат Юрий Афонин в комментарии РИА Новости.

По его словам, инициатива направлена, прежде всего, на поддержку семей с невысокими доходами, пенсионеров и других уязвимых категорий граждан.