Лимиты по кредитным картам достигли минимума за четыре года

Общий лимит по кредитным картам, выданным россиянам в январе, составил 100,08 млрд рублей — это минимальный показатель за последние четыре года, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). По сравнению с декабрем объем лимитов сократился на 32%: месяцем ранее он составлял 146,95 млрд рублей. В годовом выражении падение достигло 24% — в январе прошлого года одобренные лимиты по кредитным картам составляли 131,19 млрд рублей.

За месяц банки открыли для россиян 969,44 тысячи договоров на кредитные карты — самый низкий показатель за последние четыре года, отмечает бюро. По сравнению с декабрем количество выдач сократилось на 26%: в последнем месяце 2025 года было оформлено 1,31 млн карт. В годовом отношении количество выдач снизилось на 18% — в январе 2025 года было выдано 1,18 млн кредиток.

Средний лимит по карте за месяц сократился на 9 тысяч рублей — до 103 тысяч рублей против 112 тысяч рублей в декабре. В годовом отношении лимит снизился на 8 тысяч рублей: в январе прошлого года кредитки выдавались со средним лимитом 111 тысяч рублей. Полная стоимость кредита по картам зафиксирована на уровне 50,38% против 50,53% в декабре и 42,85% в январе 2025 года.

Процентные ставки по картам остаются высокими — более 50%, что сдерживает рост спроса со стороны граждан и вынуждает кредиторов сокращать размеры одобряемых лимитов, чтобы укладываться в установленные ЦБ макропруденциальные ограничения, пояснил гендиректор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин. «При этом число активных пользователей кредитных карт превысило 28 млн человек, что свидетельствует о высокой насыщенности рынка и может стать дополнительным фактором, ограничивающим дальнейший рост», — подытожил он.