В России оценили возможность заморозки цен на коммуналку

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь усомнился, что в России введут полный мораторий на рост тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает News.ru.

Бондарь заявил, что вместо полной заморозки в РФ применяется система адресной помощи с оплатой за услуги ЖКХ. Он отметил, что государство возвращает часть денег семьям, которые тратят на оплату коммунальных услуг больше определенной доли своего дохода.

«Это кажется более справедливым, чем давать скидку всем подряд, включая владельцев элитного жилья. Скорее всего, жесткий запрет на рост тарифов в сфере ЖКХ вряд ли пройдет все стадии одобрения», - заключил эксперт.

Ранее депутаты Госдумы предложили ввести мораторий на повышение платы за услуги ЖКХ с 1 марта 2026 года до 1 марта 2028-го. Один из авторов проекта, депутат Госдумы Юрий Афонин заявил, что инициатива призвана стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ, а также снизить нагрузку на граждан и экономику.