Россиянам объяснили, что положено работающим 23 февраля

Работа 23 февраля оплачивается так же, как работа в другой праздничный или выходной день согласно статье 153 Трудового кодекса России.

Об этом напомнила в беседе с RT директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

«У сотрудника на выбор есть два вида компенсации за такую работу. Один из них — двойная оплата за выход в праздничный день. В то же время вместо двойной ставки сотрудник по желанию может выбрать отдых в другой день — отгул можно взять в течение года. В таком случае выплата за отработанный праздник осуществляется в обычном одинарном размере. При увольнении неиспользованный день отдыха подлежит денежной компенсации», — пояснила эксперт.

Отмечается, что главное условие — для оформления работы в выходной день работодатель сначала должен получить от сотрудника согласие о таком выходе.

