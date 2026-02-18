Жителям России напомнили о новом порядке оплаты коммунальных платежей с марта

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый порядок начисления и оплаты жилищно-коммунальных услуг. Как напомнил в интервью RT заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, изменения унифицируют правила для всех регионов страны и сделают систему более удобной, особенно для социально незащищенных категорий граждан.

В настоящее время даты рассылки платежных документов в разных субъектах Федерации могут существенно различаться, однако крайний срок оплаты везде един — не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным. С марта правила меняются: теперь квитанции будут приходить жителям не позднее 5-го числа каждого месяца, а оплатить их необходимо до 15-го числа. Таким образом, у граждан появится на пять дней больше для внесения платежей без риска начисления пеней.

По словам парламентария, нововведение особенно актуально для пенсионеров. Большинство пожилых людей получают пенсии в период с 10 по 15 число, и раньше им нередко приходилось оплачивать коммуналку до зачисления средств, что создавало определенные трудности. Теперь же они смогут спокойно дождаться пенсии, проверить правильность начислений и без спешки провести оплату в установленный срок.

Унификация правил также упростит планирование семейного бюджета для всех россиян, поскольку единые сроки позволяют точнее рассчитывать свои расходы. В Госдуме уверены, что новый порядок будет способствовать повышению платежной дисциплины и снижению количества просрочек. При этом размер самих тарифов и порядок расчета сумм в квитанциях остаются без изменений — корректировке подвергаются исключительно сроки направления платежек и оплаты.