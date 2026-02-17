Названы две законные причины требовать перерасчет за ЖКУ
Россияне имеют законную возможность сократить сумму в квитанциях за коммунальные услуги, однако для этого необходимо неукоснительно следовать установленным правилам. Как напоминает общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, процедура перерасчета строго регламентирована постановлением правительства РФ под номером 354. Без выполнения его предписаний добиться уменьшения платежей не получится.
Специалист выделяет два ключевых сценария, при которых возможен возврат средств: длительное отсутствие жильцов или некачественное предоставление услуг со стороны коммунальщиков. Порядок действий в этих случаях кардинально различается, пишет Life.ru.
В ситуации, когда квартиранты отсутствуют дома более пяти полных дней кряду (даты отъезда и возвращения в расчет не входят), они могут претендовать на пересчет. Важное условие: в помещении не должны быть установлены индивидуальные приборы учета, либо их монтаж должен быть технически невозможен, что подтверждается соответствующим актом осмотра. Если же счетчики присутствуют, они автоматически фиксируют реальное потребление, и необходимость в перерасчете за период отсутствия отпадает. Корректировке подлежат платежи за холодную и горячую воду, водоотведение, газ (исключая отопление), а также вывоз твердых коммунальных отходов, если начисление велось по нормативу. При этом траты на отопление, общедомовые нужды и капитальный ремонт, скорее всего, останутся без изменений.
Для инициации процедуры необходимо оформить письменное заявление. Сделать это допустимо как до отъезда, так и в течение месяца после возвращения, воспользовавшись, к примеру, мобильным приложением "Госуслуги.Дом". К обращению потребуется приложить документальные свидетельства отсутствия: проездные билеты, туристические путевки, командировочные удостоверения или выписки из медицинских учреждений. Если бумаги составлены на иностранном языке, их следует сопроводить нотариально заверенным переводом. В отдельных случаях, когда перед отъездом управляющая компания опломбировала запорную арматуру, дополнительно доказывать факт отсутствия не нужно - основанием для перерасчета послужит акт опломбировки. Согласно регламенту, решение о пересчете платежей принимается в течение пяти рабочих дней.