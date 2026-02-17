Названы две законные причины требовать перерасчет за ЖКУ

Россияне имеют законную возможность сократить сумму в квитанциях за коммунальные услуги, однако для этого необходимо неукоснительно следовать установленным правилам. Как напоминает общественный деятель и эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь, процедура перерасчета строго регламентирована постановлением правительства РФ под номером 354. Без выполнения его предписаний добиться уменьшения платежей не получится.

© Российская Газета

Специалист выделяет два ключевых сценария, при которых возможен возврат средств: длительное отсутствие жильцов или некачественное предоставление услуг со стороны коммунальщиков. Порядок действий в этих случаях кардинально различается, пишет Life.ru.

В ситуации, когда квартиранты отсутствуют дома более пяти полных дней кряду (даты отъезда и возвращения в расчет не входят), они могут претендовать на пересчет. Важное условие: в помещении не должны быть установлены индивидуальные приборы учета, либо их монтаж должен быть технически невозможен, что подтверждается соответствующим актом осмотра. Если же счетчики присутствуют, они автоматически фиксируют реальное потребление, и необходимость в перерасчете за период отсутствия отпадает. Корректировке подлежат платежи за холодную и горячую воду, водоотведение, газ (исключая отопление), а также вывоз твердых коммунальных отходов, если начисление велось по нормативу. При этом траты на отопление, общедомовые нужды и капитальный ремонт, скорее всего, останутся без изменений.

Для инициации процедуры необходимо оформить письменное заявление. Сделать это допустимо как до отъезда, так и в течение месяца после возвращения, воспользовавшись, к примеру, мобильным приложением "Госуслуги.Дом". К обращению потребуется приложить документальные свидетельства отсутствия: проездные билеты, туристические путевки, командировочные удостоверения или выписки из медицинских учреждений. Если бумаги составлены на иностранном языке, их следует сопроводить нотариально заверенным переводом. В отдельных случаях, когда перед отъездом управляющая компания опломбировала запорную арматуру, дополнительно доказывать факт отсутствия не нужно - основанием для перерасчета послужит акт опломбировки. Согласно регламенту, решение о пересчете платежей принимается в течение пяти рабочих дней.