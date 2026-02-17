Пенсионеры стали финансовой опорой россиян

Современные пенсионеры и предпенсионеры в России чаще помогают детям, чем получают помощь от них. Согласно исследованию СберМаркетинга, с которым ознакомился «Инвест-Форсайт», 62% россиян старше 55 лет финансово поддерживают своих детей, а в целом 70% оказывают близким ту или иную помощь. На поддержку семьи люди «серебряного возраста» направляют в среднем 13% своего бюджета, а базовые расходы (еда, лекарства, ЖКХ) занимают 54%. При этом регулярную финансовую помощь от детей получают лишь около 5% пожилых россиян, что опровергает стереотип о зависимости пенсионеров.

Исследование показывает, что аудитория 55–75 лет остаётся активным потребителем массовых товаров и услуг: 92% регулярно покупают продукты, 75% — товары гигиены и бытовую химию, 74% — медицинские услуги и препараты, 63% — одежду и обувь. Люди старшего возраста экономят осознанно, но не готовы рисковать в чувствительных категориях — лекарствах, медицине, продуктах питания и финансовых сервисах.

При этом к 2030 году доля населения старше 55 лет превысит 40%, что делает эту аудиторию одной из крупнейших на рынке.

Несмотря на это, бренды по-прежнему фокусируются на более молодых поколениях, недооценивая «серебряный» сегмент. Для привлечения этой аудитории важны честность в коммуникации, понятные преимущества продукта и видеоконтент с продуманным сюжетом — короткие ролики работают хуже. Старшее поколение ориентируется на отзывы и социальное подтверждение, ценит уважительный тон и стабильность. Игнорирование этого сегмента означает упущенный рыночный потенциал, который будет только расти в ближайшие годы, отмечается в исследовании.