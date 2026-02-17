Какие импортные товары подорожают на маркетплейсах

Введение налога 22% на все импортные товары, продаваемые на онлайн-площадках, затронет прежде всего продукцию для дома, раскрыл НСН Алексей Кременсков.

Российские продавцы могут выиграть из-за введения НДС на импортные товары, реализуемые на онлайн-площадках, если не завысят цены на свой товар. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

Комитет Госдумы поддержал введение НДС на импортные товары, которые продаются на онлайн-платформах. Мера не будет зависеть от наличия беспошлинного порога. Также в Госдуме выступили за выравнивание условий торговли на маркетплейсах для российских и зарубежных продавцов. Проект рекомендаций размещен в электронной базе Госдумы. Кременсков подтвердил, что такая мера уравняет цены в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

«Как минимум, да, уравняет, потому что зарубежные продавцы торгуют без НДС, пока для них это прерогатива сохраняется. И это, конечно, поможет выровнять стоимость товаров для потребителя. Он всегда голосует рублем и скоростью доставки. Поэтому, если наши продавцы на фоне этой новости не станут поднимать свои цены, то в целом они могут достаточно хорошо выиграть на этом. Потому что доставка из-за рубежа все равно идет подольше, чем в среднем по регионам -месяц, а не неделю. А если еще учесть, что зарубежные продавцы начинают хранить свои товары уже на складах в России, то это все выровняет. Так что у наших продавцов есть шанс «ворваться»», - отметил он.

При этом, по его словам, на ассортимент на маркетплейсах это нововведение никак не повлияет, а вот кое-какие товары все-таки подорожают.

«Выбор на маркетплейсах останется, скорее всего, таким же, потому что если какие-то продавцы уйдут из-за того, что не согласятся работать по НДС, то придут другие. В целом такая динамика сохраняется уже много-много лет. Сильнее всего могут подорожать товары домашнего спроса. Одежду из-за рубежа мало заказывают. В основном заказывают вещи для дома», - уточнил он.

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН раскрыл, что налог на иностранные товары не затронет крупные сети, но может ударить по продавцам, которые продают свои продукты дешевле на маркетплейсах.