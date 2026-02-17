Популярный у россиян зарубежный банк ввел плату за отсутствие платежей

Популярный у россиян грузинский Credo bank стал ежемесячно взимать с иностранных клиентов примерно по 11 долларов (30 лари в местной валюте) в случае отсутствия операций по счету. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, брать деньги за отсутствие платежей стали еще с сентября 2025 года, хотя СМС-уведомление о новом правиле банк не отправлял. Отмечается, что в мобильном приложении зарубежной кредитной организации 30 лари отображаются как пошлина за пересечение границы, из чего, вероятно, следует, что иностранец, который не пользовался банковской картой в течение месяца, скорее всего, уехал из Грузии.

Также авторы публикации узнали, что указанную комиссию продолжают взимать даже при нулевом балансе, а после накапливания долга в течение полугода счет блокируют.

Credo bank наряду с Bank of Georgia, ранее ограничившим покупки граждан РФ суммой в 300 евро из-за санкций, считается доступным для открытия счетов россиян. Он выдавал карты в течение нескольких часов.

Ранее также сообщалось, что объем переводов из России в Грузию, ставшую до этого одним из основных направлений релокации, снизился третий год подряд. В 2022-м показатель превысил два миллиарда долларов, после чего начал снижаться, упав в 2023-м на 26 процентов до примерно полутора миллиардов. В 2024-м он уменьшился почти в три раза, составив около 541 миллиона, а в 2025-м достиг 467,6 миллиона долларов.