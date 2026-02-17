Доцент Кырлан рассказал о тренде на отказ от «лишних» трат

Доцент Финансового университета при правительстве России Марчел Кырлан прокомментировал распространение тренда на отказ от «лишних» покупок.

В беседе с РИАМО эксперт отметил, что речь идёт не просто об экономии, а о более глубоком изменении потребительского поведения.

«Тренд на год без лишних покупок представляет собой глубокое социальное явление, которое объединяет в себе психологические аспекты и прагматичный подход к жизни», — сказал Кырлан.

По словам финансиста, для многих такой формат становится способом вернуть контроль над расходами и снизить влияние агрессивного маркетинга.

Специалист добавил, что главным мотивом становится стремление упростить быт и избавиться от зависимости от материальных благ.

