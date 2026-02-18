Многодетным семьям в РФ продлят выплаты без подачи нового заявления

Депутаты Государственной Думы ФС РФ приняли правительственный законопроект, который устанавливает критерии сохранения ежемесячного пособия для многодетных семей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, право на выплату сохраняется за семьями, чей среднедушевой доход превышает региональный прожиточный минимум не более чем на 10%. Нормы закона распространяются на правоотношения с января текущего года. Подавать новое заявление гражданам не потребуется.

Размер единого пособия составит 50% прожиточного минимума на ребёнка, установленного в конкретном регионе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки. По его словам, новые нормы позволят усилить социальную защиту многодетных семей.

Первый заместитель председателя комитета по защите конкуренции Игорь Игошин уточнил, что если с 1 января некоторым семьям уже отказали в назначении пособия, такие решения будут пересмотрены без подачи дополнительных заявлений.

Ранее в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин критиковал случаи, когда семьи лишались мер поддержки при незначительном превышении установленного порога дохода.