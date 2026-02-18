Названы самые популярные гаджеты, которые покупали россияне к 14 февраля

В период с 12 по 15 февраля 2026 года средний чек при покупке гаджетов в качестве подарков ко Дню святого Валентина у россиян составил 12,5 тыс. руб. Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

В категории смартфонов покупатели преимущественно выбирали устройства верхнего и среднего сегментов. Наибольший интерес вызвал Apple iPhone 17 Pro Max (256 ГБ) в оранжевом цвете — эта конфигурация вошла в число самых востребованных в праздничные дни. Среди других популярных моделей называют Samsung Galaxy S25 Ultra (256 ГБ), Samsung Galaxy A56 5G (256 ГБ), Huawei Pura 80 (256 ГБ) и Redmi Note 15 (256 ГБ).

В сегменте смарт-часов лидировали Huawei Watch GT 6 Pro (46 мм) и Huawei Watch Fit 4, а также устройства линейки Samsung Galaxy Watch8. Существенную долю продаж сформировали Apple Watch Series 11 (42 мм).

В категории наушников наибольшую выручку обеспечили Apple AirPods Pro 3 и Apple AirPods 4 с активным шумоподавлением. В массовом сегменте устойчивым спросом пользовались Huawei FreeBuds SE 3 и Huawei FreeBuds SE 4, а среди полноразмерных моделей — Sony WH-1000XM4.

Среди планшетов лидером продаж стал Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte с клавиатурой в комплекте. В категории доступных планшетов спрос пришелся на Samsung Galaxy Tab A11+ (128 ГБ) и Redmi Pad 2, тогда как в премиум-сегменте россияне выбирали Apple iPad 11 Wi-Fi (128 ГБ).

В категории ноутбуков наиболее востребованной моделью стал Huawei MateBook D 16, а в игровом сегменте — устройства серии Thunderobot 911 и ASUS TUF Gaming F16.

Также были отмечены стиральные машины и холодильники брендов Haier, Indesit и Beko, встраиваемые духовые шкафы Bosch, беспроводной пылесос Dyson V8 Advanced и вертикальный Dreame H14 Dual.