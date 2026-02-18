Россияне распробовали товары для людей с низкими доходами

По итогам 2025 года продажи продукции под собственными торговыми марками (СТМ) российских ретейлеров, прямо связанные с основными брендами (например, «Магнит Свежесть», «Перекресток Select»), росли быстрее, чем аналогичные товары этих же сетей под другими названиями («Красная цена», Global Village и другие). Об этом со ссылкой на данные компании ICMR пишет «Коммерсантъ».

Как отмечают аналитики, ранее такие товары были ориентированы на людей с низкими доходами, но сейчас спрос на них растет и у покупателей, имеющих больший доход. Опрос, проведенный компаний, показал, что только 21 процент респондентов считает продукцию СТМ-сетей низкокачественной, что меньше, чем раньше.

Партнер консалтинговой компании One Story Ольга Сумишевская предположила, что ключевым фактором для потребителей становится не цена, а узнаваемость бренда, из-за чего сети активнее инвестируют в их развитие. В Infoline добавили, что сегмент дешевых товаров СТМ уже близок к насыщению, и теперь сети переходят к более дорогим продуктам.

Впрочем, аналитическая компания «Нильсен» отмечает замедление роста доли СТМ. В 2025 году продажи таких марок увеличились на 17,1 процента, а годом ранее — на 22,2 процента. Однако это все еще больше, чем рост продаж продукции всех остальных брендов (плюс 13,2 процента).

Ранее исследовательский холдинг «Ромир» констатировал, что экономия для россиян стала базовой стратегией. Покупатели переходят к продуктам из более низкого ценового сегмента. Эта тенденция сопровождается сокращением числа супермаркетов и уверенным ростом продаж в магазинах, работающих по модели дискаунтера, то есть предлагающих самые низкие цены.