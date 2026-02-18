$76.7490.87

В РФ могут ввести новый налог: какие товары заметно подорожают для россиян

Лера Букина

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал инициативу о взимании НДС с импортных товаров, продаваемых через онлайн-площадки. Сейчас покупки до 200 евро и весом до 31 кг освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов. В случае принятия поправок для маркетплейсов это исключение отменят, передает News.ru.

© РИА Новости

Проект рекомендаций подготовили после парламентских слушаний по развитию легкой промышленности. Документ также предлагает льготы для российских поставщиков при начислении комиссий площадок и дает маркетплейсам инструменты контроля за интеллектуальной собственностью через Роспатент.

Документ рассмотрят 18 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что вопрос НДС находится в компетенции правительства, и любые налоговые изменения должны проходить диалог с обществом и бизнесом.

Сейчас трансграничная торговля пользуется преференциями, пояснил председатель АКОРТ Станислав Богданов. Крупные ретейлеры платят НДС (22%), пошлины и сборы, а импорт через маркетплейсы при пороге до 200 евро — нет. Это создает дисбаланс: за девять месяцев 2025 года трансграничный сегмент вырос на 53%, вдвое опередив рост всего рынка e-commerce (28%). Объем достиг 450 млрд рублей.

В зоне риска — самые популярные категории импортных товаров. Речь идет об электронике, одежде, обуви, товарах для дома, красоты и здоровья, а также инструментах. Именно их россияне чаще всего заказывают напрямую из-за рубежа. Сейчас доля таких поставок в общем объеме интернет-торговли составляет 3–4%, но именно эти позиции могут заметно прибавить в цене после отмены льгот.

В АКИТ поддерживают инициативу, но призывают к постепенному переходу, чтобы не ударить по уже выстроенным бизнес-моделям. Анна Фомичева из «Опоры России» пояснила, что сейчас китайские продавцы экономят на НДС, маркировке и сертификации, что дает им преимущество перед российскими производителями. Отмена льгот выровняет условия: импортеры тоже будут платить налоги, и конкуренция станет честной.

