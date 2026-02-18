В РФ могут ввести новый налог: какие товары заметно подорожают для россиян

Комитет Госдумы по промышленности и торговле поддержал инициативу о взимании НДС с импортных товаров, продаваемых через онлайн-площадки. Сейчас покупки до 200 евро и весом до 31 кг освобождены от уплаты таможенных пошлин и налогов. В случае принятия поправок для маркетплейсов это исключение отменят, передает News.ru.

Проект рекомендаций подготовили после парламентских слушаний по развитию легкой промышленности. Документ также предлагает льготы для российских поставщиков при начислении комиссий площадок и дает маркетплейсам инструменты контроля за интеллектуальной собственностью через Роспатент.

Документ рассмотрят 18 февраля. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что вопрос НДС находится в компетенции правительства, и любые налоговые изменения должны проходить диалог с обществом и бизнесом.

Сейчас трансграничная торговля пользуется преференциями, пояснил председатель АКОРТ Станислав Богданов. Крупные ретейлеры платят НДС (22%), пошлины и сборы, а импорт через маркетплейсы при пороге до 200 евро — нет. Это создает дисбаланс: за девять месяцев 2025 года трансграничный сегмент вырос на 53%, вдвое опередив рост всего рынка e-commerce (28%). Объем достиг 450 млрд рублей.

В зоне риска — самые популярные категории импортных товаров. Речь идет об электронике, одежде, обуви, товарах для дома, красоты и здоровья, а также инструментах. Именно их россияне чаще всего заказывают напрямую из-за рубежа. Сейчас доля таких поставок в общем объеме интернет-торговли составляет 3–4%, но именно эти позиции могут заметно прибавить в цене после отмены льгот.

В АКИТ поддерживают инициативу, но призывают к постепенному переходу, чтобы не ударить по уже выстроенным бизнес-моделям. Анна Фомичева из «Опоры России» пояснила, что сейчас китайские продавцы экономят на НДС, маркировке и сертификации, что дает им преимущество перед российскими производителями. Отмена льгот выровняет условия: импортеры тоже будут платить налоги, и конкуренция станет честной.