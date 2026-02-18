В Госдуме предложили поднять налоги для богатых

Налоговую нагрузку на обеспеченных россиян нужно усилить в рамках шкалы прогрессивного налогообложения. К уже существующим федеральным ставкам нужно добавить новые в привязке к кадастровой стоимости объекта. Кроме того, необходимо ввести дополнительный разовый налог на приобретение дорогостоящих транспортных средств.

С такой инициативой выступил руководитель думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с 360.ru.

«Казалось бы, в наше непростое время государству сам бог велел увеличивать доходы бюджета за счет тех, кто округляет свои капиталы, за счет их дворцов, усадеб, машин, яхт и самолетов», — заявил депутат.

Миронов напомнил, что за 2025 год состояние богатейших бизнесменов страны выросло почти на 24 миллиарда долларов. Парламентарий добавил, что на данный момент система налогообложения не отражает реальную платежеспособность владельцев элитной недвижимости и транспортных средств.

В связи с этим депутат предложил законопроект, согласно которому для недвижимости стоимостью более 350 миллионов рублей разовый налог повысится по ставке от 3 до 4 процентов от кадастровой стоимости, а на машины ценой выше 20 миллионов — от 1 до 4 процентов от стоимости приобретения. В этом случае будет обеспечен дополнительный доход в региональные и местные бюджеты. Кроме того, налоговая нагрузка распределится более справедливо, заключил Миронов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Федеральная антимонопольная служба должна постоянно следить за тем, как формируются цены на социально значимые товары. Помимо регулирования ценообразования ряда продуктов, нужно также следить за тарифами на услуги ЖКХ в отопительный сезон. У ФАС для этого имеются все необходимые механизмы, подчеркнул чиновник.