«Тарифы те же, но»: ФАС объяснил удорожание платежек ЖКХ в 2026 году

Сами тарифы на ЖКУ с 1 января 2026 года в России не пересматривались, заявил руководитель ФАС России Максим Шаскольский на встрече с председателем правительства Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что речь идет о корректировке стоимости услуг на 1,7%, которая связана с изменениями базовой ставки НДС. При этом он отметил, что случаи необоснованных увеличений начислений в регионах России ФАС будет проверять и принимать необходимые меры реагирования.

По словам Шаскольского, еще одним фактором увеличения платежей является сезонное увеличение объемов потребления энергии в зимний период. При этом глава ФАС отметил, что для социальной защиты граждан действуют механизмы, которые вступают в силу при превышении стоимости услуг доли в совокупном доходе семьи.

Кроме того, глава антимонопольного ведомства сообщил, что в 2025 году ФАС предписала исключить из тарифов ЖКХ 51 миллиард рублей экономически необоснованных расходов. По его словам, принятые решения позволили в ряде регионов снизить тарифы по отдельным видам коммунальных услуг.