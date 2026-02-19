Изменился средний размер пенсии по старости в России

Средний размер пенсий по старости в России в январе составил 27 202 рубля. Об этом сообщает 19 февраля ТАСС со ссылкой на Социальный фонд.

Как уточняется, среди работающих граждан средний размер пенсии по старости составил 24 447 рублей, а среди неработающих — 27 818 рублей.

По данным Соцфонда, в январе прошлого года размер пенсий россиян был на 2 тысячи рублей меньше — 24 979 рублей.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,8%. По оценкам властей, это повысит уровень пенсионного обеспечения более чем четырех миллионов граждан.

Как писала «Парламентская газета», в конце января в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий, что страховые и социальные пенсии будут индексироваться ежеквартально, а коэффициент индексации на каждый квартал будет определяться в кабмине на основе фактических показателей инфляции.