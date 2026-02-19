Продажи кофемашин в России достигли исторического максимума

Продажи кофемашин и кофеварок в России в 2025 году достигли рекордного уровня. За год было реализовано около 2,6 млн устройств на сумму 38 млрд руб. Это на 11,9% больше в штуках и на 3,7% — в деньгах по сравнению с 2024 годом, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ретейлеров.

Средняя стоимость кофемашины составила 14,5 тыс. руб. Почти 40% продаж пришлось на модели дешевле 5 тыс. руб., а около 20% — на устройства дороже 25 тыс. руб.

Наибольшая доля продаж пришлась на автоматические эспрессо-кофемашины, а также на фильтрационные и рожковые модели. Продажи устройств в сегменте для начинающих кофеваров выросли на 15% — этот формат особенно популярен среди молодежи и начинающих бариста.

В прошлом году рынок в основном пополнялся за счет параллельного импорта, что позволило сохранить позиции таким брендам, как нидерландский Philips и итальянский De’Longhi. При этом доля китайских производителей достигла 50% всего рынка.

Маркетплейсы обеспечили 55–60% продаж, показав рост оборота в различных категориях на 46–119%. На долю традиционной розницы приходится около трети рынка, преимущественно в премиальном сегменте.

По мнению экспертов, рост спроса связан с подорожанием кофе в заведениях. По оценке аналитиков Quick Resto, средняя стоимость чашки кофе за год увеличилась со 106 до 147 руб. В результате покупка кофемашины стала быстрее окупаться. Кроме того, в российских городах-миллионниках число классических кофеен за год сократилось на 13%.