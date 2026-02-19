«Ситуация ухудшается»: профессор объяснил огромные траты россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла до 40%, что свидетельствует о тревожной тенденции. Такую оценку в разговоре с РБК привел профессор НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, отметив, что на таком уровне финансовое положение населения находилось еще в 2000-х годах.

Как подчеркнул эксперт, «это сигнал того, что ситуация ухудшается». При этом заведующий кафедрой экономического факультета МГУ Илья Гуров видит в происходящем логичную адаптацию к длительному периоду высоких ставок.

По его словам, сейчас многие россияне предпочитают сберегать часть доходов и избегать кредитов, что также влияет на структуру потребления.

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, с 10 по 16 февраля 2026 года в России инфляция составила 0,12%, что следует за показателями 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,2% с 27 января по 2 февраля. С начала месяца цены выросли на 0,32%, а с начала года — на 1,95%.

Инфляция в январе достигла 1,62%, что оказалось существенно ниже прогнозов аналитиков. Эксперты ожидали, что рост цен за месяц составит 1,96%. За период с 10 по 16 февраля 2026 года цены на плодоовощную продукцию увеличились на 0,7% после роста на 1,7% с 3 по 9 февраля.