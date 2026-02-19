Россияне снова полюбили базары и рынки: кто и зачем туда ходит

Почти половина россиян (49%) регулярно покупают продукты на рынках, выяснил Kp.ru в ходе опроса среди 6,1 тысячи человек. Респонденты отмечают, что выбирают рынки за свежее мясо, сезонные ягоды, фрукты, овощи и фермерскую молочку, уверенные, что качество таких продуктов выше, чем в сетевых магазинах.

Еще 9% опрошенных ходят на вещевые рынки за одеждой и обувью. Покупателей привлекают низкие цены, возможность поторговаться и широкий ассортимент. Один из участников опроса рассказал, что купил на рынке куртку за 2000 рублей, хотя в магазине она стоила 7000.

1% респондентов забегают на рынок за хозяйственными мелочами, а 2% выбирают вариант «другое» — среди них любители антикварных базаров и барахолок, где можно найти уникальные старинные вещи: от посуды до украшений. При этом 39% россиян не ходят на рынки: одни привыкли к магазинам и доставкам, другие жалуются, что рынки снесли и ходить стало некуда.

