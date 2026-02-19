Раскрыт объем отклоненных российскими банками платежей

За 2025 год российские банки отклонили операции на миллиарды рублей. Объем таких платежей раскрыл заместитель директора операционно-технологического департамента Национальной системы платежных карт (НСПК) Георгий Дорофеев, его цитирует РИА Новости.

Как заявил представитель оператора национальной платежной карты «Мир», за год заблокировали потенциально мошеннических операций на 20 миллиардов рублей. Эти платежи имели разметку сервиса НСПК, Помимо этой системы, механизм маркирования потенциальных мошеннических операций есть и у Системы быстрых платежей (СБП).

«Мы уже протестировали его с рядом банков для того, чтобы более эффективно банки могли получать риск-индикаторы и тем самым приостанавливать мошеннические операции», — заявил Дорофеев.

Как ранее объяснил адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Дмитрий Пашин, банки могут отклонять переводы россиян из-за их нетипичного поведения. Их может насторожить нехарактерный объем операции, время ее совершения или устройство, с помощью которого она осуществляется. Среди возможных причин также могут быть подозрительные частота проведения операций или их адресат. Например, банк может насторожить перевод миллиона рублей от пользователя, который ранее не совершал платежи на сумму более 20 тысяч.