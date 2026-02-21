Четверть айтишников в России боятся, что их уволят

Более четверти (26%) российских ИТ-специалистов опасаются возможных увольнений, а 34% находятся в активном поиске нового места. Такие данные приводятся в совместном исследовании образовательной платформы PurpleSchool и PR-агентства Glava, основанном на онлайн-опросе более 1,1 тыс. респондентов.

Согласно результатам, 37% участников заявили, что продолжают работать без ожидания изменений, тогда как 26% сохраняют занятость, но испытывают тревогу по поводу возможных сокращений. При этом 34% уже ищут новую работу.

Оценивая ситуацию на рынке, 29% назвали конкуренцию критической, указывая на сотни откликов на одну вакансию. Еще 22% считают, что без рекомендаций действующих сотрудников устроиться практически невозможно, а 14% отмечают высокую конкуренцию и трудности с тем, чтобы выделиться среди кандидатов.

Большинство опрошенных – 70% – не сталкивались с увольнениями, однако 22% сообщили о сокращениях в 2025 году и 3% – в 2026-м. Что касается доходов, у 28% заработок не изменился, у 22% вырос более чем на 20%, еще у 16% увеличение составило до 20%. В то же время 18% временно остались без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость.