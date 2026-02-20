$76.6490.17

В ФНС раскрыли итоги проверки теневых доходов неработающих москвичей

Газета.Ru

В Москве по итогам проверки трудоспособных жителей города, которые официально не трудоустроены, за 2025 год выявили почти 64 тысячи человек, «легализовавших источники получения денежных средств».

© РИА Новости

Об этом сообщило столичное управление ФНС России на своем сайте.

«Сумма НДФЛ и страховых взносов, исчисленных с легализованного дохода, превысила 9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В ФНС добавили, что всего по итогам контрольной и контрольно-аналитической работы налоговые поступления за 2025 год составили 110 млрд рублей.

О проверке доходов неработающих жителей столицы в ноябре прошлого года сообщила глава управления ФНС по Москве Марина Третьякова. По ее словам, чиновники будут держать на постоянном контроле вопрос проведения таких мероприятий с учетом актуальности и социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений.