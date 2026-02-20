Выплаты для многодетных семей сохранят при превышении доходов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сохранить пособия многодетным семьям при незначительном превышении среднедушевого дохода. Документ опубликован на сайте официального опубликованных правовых актов.

Пособие сохраняется, если доход семьи превысил прожиточный минимум не более чем на 10%.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

В Москве прожиточный минимум на душу населения составляет 25 342 руб. (это основной порог для одобрения пособия). Согласно нововведению, многодетная семья продолжит получать единое пособие, если доход на человека превысит минимум не более чем на 10%, то есть составит до 27 876 руб.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин сообщал, что если какие-то многодетные семьи с 1 января уже получили отказ в назначении указанного пособия, эти решения будут пересмотрены в беззаявительном порядке.