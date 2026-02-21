Раскрыто, кто в России получает пенсии свыше миллиона рублей

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов подтвердил, что в России есть пенсионеры, которые получают выплаты более одного миллиона рублей в месяц.

Он отметил в интервью ТАСС, что такие суммы обусловлены высокими окладами и спецификой расчета денежного довольствия данной категории пенсионеров.

«Космонавт 1-го класса может получать денежное довольствие с учетом "полетных" до 1,25 млн рублей, а инструктор-космонавт — до 1,375 млн рублей», — пояснил Сафонов.

Он уточнил, что предельный размер пенсии составляет 85% от этих сумм, что позволяет ветеранам отрасли получать от 1,062 до 1,168 миллиона рублей ежемесячно.

Система начисления выплат напрямую зависит от стажа и категории специалиста. Базовая пенсия за выслугу лет составляет 55% от довольствия при стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый дополнительный год службы к этой цифре прибавляется еще 3%, пока выплата не достигнет максимально возможного порога. При этом, как отмечает специалист, недостаточный стаж влечет за собой понижающие коэффициенты: размер обеспечения сокращается на 2% за каждый год, которого не хватает до полной выслуги.

Высокий уровень выплат в этой сфере подтверждается и официальной статистикой Социального фонда России. По состоянию на 1 января 2026 года средний размер пенсионного обеспечения за выслугу лет в данной профессиональной категории уже преодолел миллионную отметку и составляет 1 016 390 рублей.