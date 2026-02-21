В Роскачестве сообщили о новой схеме обмана перед 23 февраля

Роскачество выявило новую схему обмана россиянок перед 23 февраля от имени популярного маркетплейса, рассказали в организации.

Роскачество выявило новую мошенническую схему, нацеленную на россиянок в преддверии 23 февраля, передает ТАСС.

Злоумышленники рассылают от имени известного маркетплейса письма с предложением пройти тест и указать данные своего партнера. Женщинам обещают персональную подборку товаров с большими скидками, после чего присылают ссылку на якобы индивидуальный список подарков.

На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, который полностью копирует дизайн настоящего маркетплейса. Для оформления заказа со скидкой посетителям предлагают ввести логин и пароль от личного кабинета. После ввода данных мошенники получают полный доступ к аккаунту, в котором часто привязана банковская карта.

Преступники сразу оформляют покупку дорогого товара с оплатой и указывают свой адрес доставки. Списания средств продолжаются до исчерпания баланса или достижения лимита по карте. Эксперты предупреждают, что злоумышленники используют личную информацию для создания ощущения достоверности предложения.

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко подчеркнул: «Мошенники играют на доверии. Человек видит подборку с товарами, которые действительно могут заинтересовать ее партнера, и у нее возникает ощущение, что информацию мог получить только близкий человек или официальный сервис. На самом деле это тщательно подготовленная ловушка». Роскачество рекомендует критически относиться к любым сообщениям с заманчивыми предложениями, особенно если они приходят в мессенджеры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кибермошенники вдвое увеличили кражи средств у молодежи в 2025 году. МВД России и Белоруссии задержали более 70 кибермошенников. Wildberries предотвратил массовый взлом аккаунтов с помощью вирусов.