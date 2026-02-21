В Госдуме назвали количество установивших самозапреты на кредиты россиян

За год россияне установили 22 млн самозапретов на заключение кредитов.

Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале Max.

«22 миллиона. Столько самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа было установлено гражданами почти за год действия нормы», — написал Володин.

В сообщении он также отметил, что, по данным Центробанка, число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%. Кроме того, по статистике МВД России, за год общий объем похищенных у россиян денежных средств уменьшился на 8% — с 205 млрд рублей до 189 млрд рублей. По статистике, самозапретом чаще всего пользуются люди в возрасте 35-45 лет (21,5%), 45-55 лет (19,8%), 55-65 лет (18,9%), написал Володин.

До этого россиянам рассказали, что с 1 сентября 2026 года они смогут добровольно оформить самозапрет на участие в азартных играх, который станет инструментом защиты от игровой зависимости. По словам зампреда комитета Госдумы по спорту, один из авторов инициативы Амир Хамитов, с указанной даты в России вступит в силу закон о самозапрете, который станет важным социальным шагом. Депутат отметил, что государство впервые предоставляет гражданам простой и законный способ защитить себя от игровой зависимости до того, как она приведет к тяжелым последствиям.