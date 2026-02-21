Загадки февральского роста услуг ЖКХ: индексация тарифов ни при чем

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский на минувшей неделе заверил премьер-министра РФ Михаила Мишустина, что с 1 января 2026 года тарифы на услуги ЖКХ скорректированы лишь на 1,7% — исключительно из-за изменения ставки НДС. То есть, никакой индексации тарифов не были и, соответственно, резкого роста сумм в платежках, не должно случиться. Однако люди в соцсетях по всей стране начали массово жаловаться на рост стоимости коммуналки. Что на самом деле происходит в сфере ЖКХ и чем вызвано недовольство россиян, — разобрался «МК».

В середине зимы люди по всей стране стали жаловаться на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Так, пенсионерка из Красноярска в эфире одного из телеканалов рассказала, что если весь предыдущий год она платила за коммуналку 4,5 тыс. рублей в месяц, то первая платежка в наступившем году пришла с шокирующим для женщины счетом в 7,5 тыс. рублей. Другими словами, счёт за услуги ЖКХ вырос почти на 70%. Жители подмосковного Одинцова неприятно удивились, увидев в квитанции за коммуналку 19 тыс. вместо 11 тыс. рублей, которые они платили в прошлом году. И этот список можно продолжить схожими заявлениями граждан и из других регионов.

Власти обратили на это внимание, а ФАС пообещала разобраться в ситуации. И вот на минувшей неделе глава ведомства сообщил о результатах проверки.

«С 1 января 2026 года проведена корректировка стоимости коммунальных услуг на 1,7% по причине изменения базовой ставки НДС, — заявил Шаскольский на встрече с Михаилом Мишустиным. — Никаких других изменений с 1 января нет. Никаких изменений тарифов нет. При поступлении иной информации будут проводиться необходимые проверки в регионах и приняты меры реагирования».

Он добавил, что ФАС отслеживает ситуацию в субъектах федерации и в случае появления информации о дополнительных начислениях или необоснованном росте платежей будут организованы проверки и приняты меры антимонопольного реагирования.

Так что же за счета тогда получили россияне? Отчасти увеличение суммы в платежке явно объясняется суровой погодой. Так, по словам директора портала Всеостройке.рф Светланы Опрышко, в зимний сезон платежи традиционно увеличиваются из-за максимального потребления тепла. Если в доме есть общедомовые счетчики, жители платят за реально сожженные гигакалории, и в морозы их количество в системе отопления может быть значительно больше из-за роста интенсивности обогрева домов. Например, в этом году в Московской области из-за аномальных холодов и общего роста тарифов плата за типовую «однушку» объективно могла вырасти с 7–8 тыс. рублей до 9–10 тыс. рублей, пояснила эксперт.

«Обращаю ваше внимание, что управляющие компании на местах не имеют права и не повышают никаких тарифов, — говорит генеральный директор управляющей компании (УК) одного из столичных микрорайонов Дмитрий Чуркин. — Обслуживание жилого фонда — это единственная отрасль, где продавец услуги не вправе управлять ценой самостоятельно. Регулирование тарифной политики — это исключительно право и прерогатива органов местной власти. При этом важно понимать различие между коммунальными и жилищными услугами. Коммунальные услуги — это снабжение зданий ресурсами, такими как электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, газ. Поэтому когда глава ФАС докладывает, что тарифы на коммунальные услуги не повысились, то, по сути, он прав».

Жилищные услуги — это содержание и текущий (мелкий и косметический) ремонт, отдельной строкой идут взносы в Фонд капитального ремонта, вывоз мусора оператором ТБО…. Так вот тарифы на них были повышены с 1 января 2026 года в зависимости от решения региональных властей. Так, например, в границах старой Москвы, с начала 2026 года в квитанциях за ЖКХ минимальные (так называемые муниципальные) тарифы выросли в графе «Содержание и текущий ремонт» на 15%. Кроме того, с начала 2026 года на 10% повысился минимальный размер взноса в ФКР (Фонд капитального ремонта) за капитальный ремонт в многоквартирных домах Москвы. С 1 января 2026 года он составляет 32,63 рубля за 1 кв. м. (в 2025 году минимальный взнос составлял 29,66 рубля за 1 кв. м), привел примеры эксперт.

«Подтверждаю: платежка за январь пришла космическая, — продолжает разговор управляющий партнер компании IDI-Project Дмитрий Владимиров. — Но важно понимать, что тариф в ЖКХ — это стоимость единицы ресурса (например, кубометра воды, киловатта электроэнергии и др.) в денежном выражении. А конечная стоимость услуг складывается из объема их потребления, согласно показаниям счетчиков или норматива, если индивидуальные приборы учета не установлены».

И есть несколько факторов, которые могли привести к росту сумм в платежках. Во-первых, в январе 2026 года из-за аномального снегопада и холодов фактическое потребление ресурсов увеличилось, в том числе и тепла. Во-вторых, с 1 января 2026 года для собственников, так и не установивших счетчики на воду, вступило в силу серьезное изменение: повышающий коэффициент вырос вдвое — с 1,5 до 3. Это означает, что плата за воду без счетчика выросла вдвое по сравнению с предыдущим годом. «По сути, это карательная мера, — пояснил эксперт. — От счетчиков чаще сознательно уклоняются в тех помещениях, где официально зарегистрирован лишь один человек, а реально проживают двое и больше. Для такой семьи платить по усредненному нормативу за одного жильца всегда было выгоднее, чем вносить плату по показаниям прибора за фактическое потребление всех проживающих. Соответственно, теперь сумма к оплате в для таких семей стала выше».