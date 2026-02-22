Россияне массово отказываются от наличных в магазинах

Банковские карты — самый популярный способ оплаты покупок в продуктовых магазинах. Причем большинство используют сразу несколько карт, чтобы получить максимальную выгоду. Это показало исследование платежного сервиса Апельсин, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, только картами оплачивают продуктовые покупки 59% россиян. Две трети используют разные карты (в зависимости от выгодных предложений и размера кешбэка), каждый третий — лишь одну для всех покупок.

Большинство респондентов (83%) оплачивают продуктовые покупки дебетовой картой, а 15% — специальной с повышенным кешбэком. Для 84% опрошенных наиболее удобный способ оплаты — пластиковая карта. Помимо этого, 11% отметили виртуальную карту, 3% — QR-код, а 2% — платежный стикер.

По данным опроса, выбор карты для покупки продуктов питания зависит от размера кешбэка (57%), остатка средств на карте (23%) и скорости транзакции (14%). Каждый десятый респондент отметил, что при большой очереди на кассе предпочтет платеж пластиковой картой для экономии времени.

Большинство россиян (83%) готовы сменить привычный способ оплаты. При этом 69% из них мотивирует дополнительная выгода, 12% — быстрый платеж, а 6% — отсутствие нужды носить с собой что-то для покупки, например, пластиковую карту.

Про кешбэк и выгоду при выборе карты для оплаты покупок жители страны чаще забывают при спешке (35%), небольшой покупке (18%) и незапланированных тратах (13%). Каждый четвертый всегда помнит про инструменты выгоды.

Практически у четверти россиян (27%) есть отдельная банковская карта с постоянным повышенным кешбэком на супермаркеты, а 20% — подключают эту категорию, когда она доступна в ежемесячных предложениях банка. Почти половина респондентов (48%) проверяют кешбэк сразу после оплаты продуктов, а 44% — всегда.

