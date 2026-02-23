Профессор Сафонов: пенсия генерал-майора в 2025 году достигла 75 тыс. рублей

Средний размер пенсии российского генерал-майора по выслуге лет в 2025 году составлял около 75 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. При этом выплаты генерал-майора МВД составили порядка 67 тыс. рублей, отметил он. По его словам, военные имеют право выйти на пенсию раньше гражданских лиц, поскольку их служба связана с повышенными рисками и особым характером работы. Он отметил, что для военнослужащих допускается смешанный стаж — например, 12,5 года службы и 25 лет общего трудового стажа. Сафонов добавил, что для сотрудников МВД, Росгвардии и УФСИН есть специальная система пенсионного обеспечения. При выслуге 20 и более лет размер пенсии составляет 50% от денежного довольствия. За каждый следующий год службы сверх 20 лет начисляется дополнительно 3%, тем не менее общий размер выплат не может превышать 85% от суммы денежного довольствия. Эксперт уточнил, что при общем трудовом стаже от 25 лет, из которых не менее 12,5 года приходится на службу, полагается пенсия в размере 50% от денежного довольствия за 25 лет стажа. За каждый год сверх этого срока добавляется еще 1% от указанной суммы.

© Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM