Когда работодатель платит сотруднику после увольнения

Увольнение по сокращению — это расторжение трудового договора с работником по инициативе работодателя. Юридически сокращение может происходить в двух формах: ликвидация должности (конкретная должность исчезает из штатного расписания) или сокращение численности штата (уменьшается общее количество работников по определённой должности).

Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Главное отличие сокращения от увольнения по собственному желанию или по соглашению сторон заключается в обязанности работодателя не просто уволить, но и предоставить гарантии, предусмотренные ТК России», — пояснила эксперт.

Отмечается, что увольнения по сокращению проходят по строго регламентированным этапам, нарушение которых может стать основанием для восстановления на работе через суд.

Прежде всего она отметила, что работодатель обязан письменно уведомить работника о грядущем увольнении персонально и под подпись — не позднее чем за два месяца до даты увольнения.

«В течение этих двух месяцев, а также в день увольнения работодатель обязан предлагать работнику другую имеющуюся работу (вакантные должности), которую тот может занимать с учётом квалификации и состояния здоровья. Это могут быть как вышестоящие, так и нижестоящие должности или нижеоплачиваемая работа», — привела примеры Санина.

По её словам, если работник является членом профсоюза, работодатель учитывает мнение выборного органа.

«В день фактического прекращения работы сотруднику полагается полный расчёт. Помимо оплаты отработанного времени, работодатель обязан перечислить компенсацию за накопленные дни отпуска и выходное пособие, размер которого соответствует среднему месячному доходу. Все положенные средства выплачиваются в последний рабочий день», — добавила специалист.

Она объяснила, что для получения дополнительных социальных гарантий уволенному специалисту необходимо встать на учёт в службу занятости в течение 14 дней.

«В случае, если за первый месяц новое место работы не будет найдено и соискатель предоставит соответствующее подтверждение, бывший работодатель должен выплатить пособие в размере среднего заработка и за второй месяц после увольнения», — заявила собеседница RT.

Отмечается, что при определённых обстоятельствах и по рекомендации органов занятости возможна выплата и за третий месяц отсутствия работы.

«Данная компенсация выплачивается тем, кто активно занимался поиском нового места, но не смог трудоустроиться в течение двух месяцев после сокращения», — предупредила она.

Также ТК России устанавливает категории работников, которых нельзя сократить по инициативе работодателя, напомнила Санина.

«Беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, одинокие матери, воспитывающие ребёнка до 14 лет (или ребёнка-инвалида до 18 лет), а также работники, находящиеся в отпуске или на больничном (увольнение в этот период незаконно)», — заключила она.

