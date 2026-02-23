Мошенники стали мстить россиянам, не попавшимся на уловки

Мошенники в России начали мстить гражданам, которые не попались на их уловки. Дело в том, что повышенная осведомленность населения о схемах обмана вынуждает злоумышленников прибегать к новым тактикам. Об этом рассказали эксперты компании ECA PRO.

Среди наиболее часто используемых способов выделяются два подхода: массированная рассылка сообщений и мелких переводов посредством системы быстрых платежей. Первый метод заключается в отправке большого числа СМС и звонков от различных компаний, используя уязвимости защиты формы обратной связи и регистрации ряда организаций.

Эта практика негативно влияет на репутацию вовлеченных предприятий. А во втором варианте жертва получает небольшой денежный перевод с провокационным комментарием вроде «за наркотики» или «за продажу банковской карты».

— Такие операции уже гораздо опаснее для пользователя, так как банковские системы мониторинга могут заблокировать доступ к счетам и начать разбираться, — передает Lenta.ru.

Злоумышленники также разработали новую схему обмана, при которой они звонят или пишут жертвам якобы от имени их близких, чтобы получить доступ к финансам и персональным данным.