В России ставки по вкладам снизились до минимального за два года значения

В России зафиксировано падение средних ставок по банковским вкладам — они демонстрируют минимальные за два года значения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные индекса «Финуслуг».

Доходность депозитов сроком до трех месяцев у пятидесяти ведущих кредитных организаций упала до 14,2%. Это самый низкий показатель с декабря 2023 года. Ставки по вкладам на полгода также достигли двухлетнего минимума, составив 13,87%.

Годовые вклады в топ-50 банков можно открыть в среднем под 12,75% годовых. Последний раз такие значения фиксировались в феврале 2024-го, отмечает агентство.

Ранее «Известия» со ссылкой на Министерство финансов сообщили, что в 2025 году доходы бюджета РФ от налога на доходы по вкладам выросли до 320,2 млрд рублей, что значительно больше, чем в 2024 году (110,7 млрд рублей).

Эксперты объяснили этот рост увеличением объема средств граждан на банковских счетах. По словам специалистов, россияне также переводили деньги с фондового рынка на депозиты и откладывали крупные покупки из-за высоких кредитных ставок.