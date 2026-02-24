Эксперт: скакнувшие из-за снегопадов цены на такси уже не снизятся

Резко подскочившие на фоне аномальных снегопадов цены на такси уже не отобьются и не вернутся к прежнему уровню даже с улучшением погоды.

© Газета.Ru

Аномальные явления всегда найдутся – сначала снег будет таять, потом наступит жара и так далее, поэтому ждать стабилизации ситуации без вмешательства контролирующих органов не стоит, объяснил НСН председатель Координационного совета межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрей Попков.

«Я думаю, что вероятность того, что цены вернутся к нормальным значениям, мала, потому как я не помню, чтобы у нас что-то дешевело и возвращалось обратно, — заявил эксперт. — У нас бензин неумолимо идет вверх, поэтому на ценообразование влияет не только снегопад».

Дорожает также дизель, запчасти, что неизменно тянет за собой и стоимость перевозок, добавил специалист. Цены продолжают расти, но отвечает за это агрегатор. Повод для повышения найдется и в будущем – аномальные погодные условия для России не редкость, ими могут стать и снеготаяние, и сильная жара, пояснил Попков. Он призвал задавать вопросы чиновникам, в том числе выяснять, почему эту тему не контролирует ФАС.

Что касается опасений по поводу массового увольнения таксистов из-за новых норм по локализации автомобилей, которые вступят в силу с 1 марта, то этого, по мнению эксперта, можно не опасаться. Он объяснил, что водители, которые уже получили разрешение на работу, смогут остаться на старых авто до выдачи новых документов. Кроме того, налаживается выпуск машин на автозаводах, за счет чего должна расшириться линейка автомобилей.

«Так что никакой паники – все как работали, так и работают», — заключил Попков.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов до этого призвал ограничить предел повышения цен на такси в плохую погоду. По его словам, агрегаторы такси должны устанавливать потолок тарифов при официально объявленных неблагоприятных погодных условиях, а также ввести фиксированную стоимость поездок до социально значимых объектов.

Эту инициативу депутат от ЛДПР выдвинул после того, как из-за обильного снегопада стоимость поездок в некоторых районах Москвы повысилась в два-три раза. В то же время в «Яндекс Go» нынешней зимой заверяли, что тарифы на перевозку пассажиров не повышаются на фоне погодных условий, а рост цен обусловлен их корректировкой в связи с резким повышением спроса.