Россиян предупредили об опасности неиспользуемой кредитки

Неиспользуемая банковская карта с кредитным лимитом может серьезно навредить финансовой репутации и стать причиной отказа в ипотеке. Об этом рассказал сооснователь сервиса Scanify Александр Широков в беседе с «Газетой.ru».

По словам эксперта, главный риск заключается в том, что даже забытая карта с нулевым балансом, но с установленным лимитом увеличивает потенциальную долговую нагрузку в глазах банков.

Например, при доходе в 100 тысяч рублей и наличии долга в 50 тысяч по активной карте, а также «запасной» карты с лимитом 200 тысяч, банк будет рассматривать заемщика как должника на 250 тысяч рублей. Это ухудшает показатель долговой нагрузки (ПДН) и повышает вероятность отказа.

Широков также отметил, что автоматические скоринговые системы видят все открытые кредитные линии и могут расценивать длительное неиспользование карты как неумение обращаться с кредитными продуктами. Дополнительную угрозу представляют скрытые комиссии: если по старому договору списываются незаметные годовые платежи, их неуплата приводит к просрочке и портит кредитную историю.

Как подчеркнул эксперт, «неиспользуемая кредитка — это не "запасной аэродром", а балласт, тянущий вниз кредитную историю». Он посоветовал избавляться от ненужного пластика, чтобы повысить шансы на одобрение крупных займов в будущем.