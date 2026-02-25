В Госдуме назвали реальную зарплату россиян

Большинство получает доход около 50 тысяч, сообщает ИА DEITA.RU.

Депутат Госдумы констатировал, что, несмотря на постоянные отчеты о росте доходов и благосостояния граждан, реальная зарплата большинства россиян остается на уровне 50 тысяч рублей.

Михаил Делягин рассказал об этом в эфире радио Sputnik. Средняя зарплата, о которой отчитываются профильные ведомства, считается без колоссального разрыва, что есть между бедными и богатыми. Усредненный показатель формируется без учета разницы между доходами разных социальных групп. Иными словами, главы корпораций, топ-менеджеры, уникальные специалисты, иные граждане на высоких должностях имеют зарплату до 10 миллионов в месяц.

С обратной стороны люди, зарплата которых реально составляет 50 тысяч в месяц, и они вынуждены буквально выживать. И таких, как считает Михаил Делягин, в стране подавляющее большинство.

Делягин также отметил, что официальные данные о росте средней зарплаты на 13,7% в годовом выражении близки к истине. Но фактически это не имеет смысла, так как цены все равно растут быстрее.

В свою очередь, депутат Ярослав Нилов отмечает, что зарплаты сварщиков, швей и айтишников продолжат расти в 2026 году. Так, сварщики в отдельных регионах могут получать до 500 тыс. рублей в месяц, и эта цифра будет расти.