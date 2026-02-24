Ставки по коротким вкладам падают

За неделю средние ставки по вкладам на срок три месяца опустились до двухлетнего минимума — 14,2% годовых, на срок шесть месяцев — до 13,97%. При этом средняя ставка по вкладам сроком на один год стабилизировалась на отметке 12,8%, сообщает «Коммерсант».

© Инвест-Форсайт

13 февраля ключевая ставка была снижена до 15,5% годовых, и это уже шестое смягчение подряд. Рынок на это реагирует мгновенно — средняя максимальная ставка топ-10 банков опустилась до 14,49%, минимума с декабря 2023 года. Сегодня, спустя почти две недели, показатель ещё ниже, отмечает ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.

Трёхмесячные депозиты, которые ещё недавно были локомотивом, сбавили обороты, потому что их доходность была завышена в ожидании паузы от регулятора. Сейчас же банки приводят свои продукты в соответствие с новыми реалиями, поясняет эксперт.

Ставки снижаются не потому, что экономика «остывает», а потому что инфляция начинает замедляться. По данным Минэкономразвития, на 9 февраля годовая инфляция составила 6,4%, и тренд идёт вниз. ЦБ чётко обозначил ориентиры: средняя ключевая ставка в 2026 году ожидается в диапазоне 13,5–14,5%, а в 2027-м — уже 8–9%. Это значит, что дорогие деньги постепенно уходят в прошлое, уступая место более доступному кредитованию и росту. Это нормальный цикл, и в нём нет никакой трагедии для вкладчиков, уверен аналитик.