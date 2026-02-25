В Госдуме рассказали, кто из россиян имеет право на получение двух пенсий

В России шесть категорий граждан, имеющих право на получение двух пенсий. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы РФ Каплан Панеш.

Он пояснил, что в 2026 году вторую пенсию могут получать военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов, которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданских организациях. За них уплачиваются страховые взносы, что дает право на вторую, страховую пенсию по старости. Кроме того, право на получение второй пенсии распространяется на космонавтов, летчиков-испытателей и членов семей военнослужащих, ушедших из жизни в период исполнения служебных обязанностей.

Панеш добавил, что также в этот перечень входят федеральные государственные гражданские служащие, инвалиды, получившие этот статус после военной травмы, и граждане, награжденные знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя», «Житель осажденного Сталинграда».

Парламентарий отметил, что для получения страховой пенсии в качестве второй выплаты необходимо иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Общая сумма выплат по двум пенсиям может достигать 50 тысяч рублей.

22 февраля лидер «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что в России каждые три месяца должна проводиться индексация пенсий.